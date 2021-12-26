Galatasaray, Fatih Terim'e kavuşuyor!

Galatasaray'ı sevindiren tek gelişme Antalyaspor galibiyeti değildi. Aynı zamanda Fatih Terim'in 6 maçlık cezası da sona erdi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Fatih Terim'e kavuşuyor!
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26 Aralık 2021 11:25
Galatasaray, tam 7 hafta sonra galibiyete Antalyaspor'u yenerek kavuştu, şimdi de hocasına yeniden kavuşuyor...

Fenerbahçe derbisinin ardından 6 maç men cezası alan teknik direktör Fatih Terim'in kulübede olmadığı son karşılaşma dün oynandı.

Cezası sona eren tecrübeli çalıştırıcı, kupadaki Denizlispor mücadelesiyle kulübedeki yerine geri dönecek. Galatasaray, Fatih Terim'in cezalı olduğu lig maçlarında çok ciddi puan kayıpları yaşamıştı.

Antalyaspor önünde Terim'siz 37. lig mücadelesine çıkan Cim Bom 15. galibiyetine ulaşırken, 14 beraberlik 8 mağlubiyetle tam 52 puan kaybedildi.

İlk kez 3 puan aldılar

Terim'in yokluğunda takımı yöneten yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş de, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte 3 puanla tanışmış oldu.


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