Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye Kupası'nda kura çekim heyecanı yaşandı. Son 16 turu maçlarının ardından Çeyrek final ve Yarı final kuraları çekildi.
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Fatih Karagümrük
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ankaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş - Konyaspor galibi
Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray - Karagümrük galibi
Seri başı takımlar;
🔹 Beşiktaş
🔹 Başakşehir
🔹 Fenerbahçe
🔹 Galatasaray
Seri başı olmayan takımlar;
🔹 Konyaspor
🔹 Ankaragücü
🔹 Trabzonspor
🔹 Fatih Karagümrük
Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
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