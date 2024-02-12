Haber Tarihi: 12 Şubat 2024 14:29 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 14:29

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük eşleşti. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray-Fatih Karagümrük maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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Türkiye Kupası'nda kura çekim heyecanı yaşandı. Son 16 turu maçlarının ardından Çeyrek final ve Yarı final kuraları çekildi.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Fatih Karagümrük

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş - Konyaspor galibi

Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray - Karagümrük galibi

Seri başı takımlar;

🔹 Beşiktaş
🔹 Başakşehir
🔹 Fenerbahçe
🔹 Galatasaray

Seri başı olmayan takımlar;

🔹 Konyaspor
🔹 Ankaragücü
🔹 Trabzonspor
🔹 Fatih Karagümrük

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
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