Galatasaray farkı, Türk oyuncularla yakaladı

Şampiyonluk yarışında devre arasına girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atan Galatasaray'da farkı oluşturan en önemli etken Türk oyuncuların skora yaptıkları katkı oldu.
Galatasaray 47 golle ligin en fazla fileleri havalandıran takımı olurken gollerin 28'ini yabancı oyuncular, 17'sini ise Türk futbolcular kaydetti. Bir golü rakip kendi kalesine yolladı.
YERLİLERDEN ARTI 11 PUAN
Türk oyuncularının skora katkı yapan golleri ile sarı kırmızılı takım fazladan 11 puan kazandı.
FENERBAHÇE'DE YERLİLERDEN 4 GOL
Trendyol Süper Ligde devre arasına ikinci sırada giren Fenerbahçe geride kalan 16 maçta 40 gol atarken, bunların sadece 4'ü Türk isimlerden (Oğuz 3, Samet 1) geldi. Ancak Türk oyuncuların attıkları goller skora doğrudan katkı yapmadı.
BEŞİKTAŞ'TA YERLİLERDEN SADECE 1 GOL
Beşiktaş'ta da yerli isimlerden sadece Semih'ten 1 gol gelirken, bu gol de ekstra puan kazandırmadı.
Galatasaray 47 golle ligin en fazla fileleri havalandıran takımı olurken gollerin 28'ini yabancı oyuncular, 17'sini ise Türk futbolcular kaydetti. Bir golü rakip kendi kalesine yolladı.
YERLİLERDEN ARTI 11 PUAN
Türk oyuncularının skora katkı yapan golleri ile sarı kırmızılı takım fazladan 11 puan kazandı.
FENERBAHÇE'DE YERLİLERDEN 4 GOL
Trendyol Süper Ligde devre arasına ikinci sırada giren Fenerbahçe geride kalan 16 maçta 40 gol atarken, bunların sadece 4'ü Türk isimlerden (Oğuz 3, Samet 1) geldi. Ancak Türk oyuncuların attıkları goller skora doğrudan katkı yapmadı.
BEŞİKTAŞ'TA YERLİLERDEN SADECE 1 GOL
Beşiktaş'ta da yerli isimlerden sadece Semih'ten 1 gol gelirken, bu gol de ekstra puan kazandırmadı.