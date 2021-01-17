Galatasaray, Falcao'dan kurtulamıyor

Galatasaray yönetiminin göndermek istediği Radamel Falcao takım bulamıyor. Son olarak ABD ekibi Portland Timbers'ın Falcao'ya talip olduğu iddia edilirken, Timbers kulübü, Kolombiyalı golcü ile ilgilendikleri haberlerini yalanladı. Daha önce adı Inter Miami ile de anılan Falcao, ABD dışından gelen teklifleri değerlendirmiyor. ABD'den de resmi teklif almaması Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Falcao'nun Galatasaray'dan sonra kariyerini Amerika'da gördüğü ve buradan gelecek teklifleri düşüneceği kaydedildi.Falcao'nun 1.5 ay daha sakatlığının sürecek olması transferinin önüne ciddi bir engel koyuyor. Kolombiyalı sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek gibi duruyor.Galatasaray, yönetimi Falcao'nun yıllık 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için çözüm arıyor. Ancak Falcao'ya teklif olmaması yönetimin elini kolunu bağlıyor.Falcao'nun tedavisine İspanya'da devam ediliyor. Kolombiyalı'nın 10 gün daha burada kalacağı öğrenildi. Tedavisinin başarısı transferini direkt olarak etkileyecek.Mustafa Cengiz açıklamasında, "Falcao için 60 bin taraftar geldi. Taraftarın talebiyle yapılan transfer. Utanıyor muyuz? Hayır. İstanbul sallandı. Falcao'ya 'İstanbul kitlendi' dedim. İstanbul tarihinin, 1 Mayıslar hariç en büyük toplantısıymış. Falcao, bize sakat gelmedi. Monaco da şaşırıyor. Bu çocuk kendini kanıtlamak için çok yüklendi. Taraftarın alkışını almak istedi. Monaco 8 milyon euro teklif etti ama kabul etmedi. Monaco'da gol anonsundaki sessizlikten sıkılmış. Gelmiş, izlemiş, seyirci rekorlarını görmüş. Çocuk kendini göstermek için zorladı. Taraftarın kızdığı futbolcular da var, hepsiyle halledeceğiz. Falcao düzelecek ve gelecek" dedi.Sarı kırmızılıların başkanı ayrıca, "Falcao çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Düzelecek ve gelecek.Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum' bakarız. Güney Amerika'dan Araplar'dan teklifler var ama kabul etmiyor. Kendisinin de onayladığı bir teklif olursa, kulübün de şartlarına uyarsa kabul ederiz." sözlerini kullanmıştı