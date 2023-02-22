Galatasaray evine avantajlı dönüyor!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Women Çeyrek Final ilk maçında Cadi La Seu'yu 86-61 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray evine avantajlı dönüyor!
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22 Şubat 2023 22:51
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İspanya'nın Cadi La Seu takımını 86-61 yendi.

Lleida kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-12 önde geçen sarı-kırmızılı takım, devreye de 40-31 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren ve farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 69-39 önde girdiği mücadeleyi 86-61 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Mart Çarşamba günü, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

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