Galatasaray, evinde THY'ye mağlup: 0-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta rakibine 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, evinde THY'ye mağlup: 0-3
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27 Mart 2022 16:19
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Esra Demirkıran)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti Toksoy, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon, Polen Ünver)

Setler: 25-27, 18-25, 15-25

Süre: 82 dakika (32, 26, 24)

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