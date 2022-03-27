Galatasaray, evinde THY'ye mağlup: 0-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Esra Demirkıran)
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti Toksoy, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon, Polen Ünver)
Setler: 25-27, 18-25, 15-25
Süre: 82 dakika (32, 26, 24)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Esra Demirkıran)
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti Toksoy, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon, Polen Ünver)
Setler: 25-27, 18-25, 15-25
Süre: 82 dakika (32, 26, 24)