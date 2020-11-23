Galatasaray, evinde puan kaybetmeye devam ediyor

Galatasaray, bu sezon sahasında kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, evinde puan kaybetmeye devam ediyor
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23 Kasım 2020 22:12
Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berbere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, evindeki müsabakalarda 7 puan yitirdi.



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