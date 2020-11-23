Galatasaray, evinde puan kaybetmeye devam ediyor

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berbere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.
Galatasaray, evindeki müsabakalarda 7 puan yitirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berbere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.
Galatasaray, evindeki müsabakalarda 7 puan yitirdi.