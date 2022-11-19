Galatasaray evinde Mersin Yenişehir'e kayıp!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-54 yendi.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Özgök, Uğur Özen, Metehan Alaçam
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 9, Nacickaite 7, Pelin Derya Bilgiç 6, Jurjane 19, Coates 8, Meltem Yıldızhan 5, Merve Uygül
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Özge Özışık 3, Sinem Ataş 4, Hayes 7, Boner 18, Jones 14, Asena Yalçın 4, Gökşen Fıtık 14, Holingsvorth 4, Gamze Takmaz
1. Periyot: 11-17
Devre: 25-36
3. Periyot: 40-51
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Özgök, Uğur Özen, Metehan Alaçam
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 9, Nacickaite 7, Pelin Derya Bilgiç 6, Jurjane 19, Coates 8, Meltem Yıldızhan 5, Merve Uygül
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Özge Özışık 3, Sinem Ataş 4, Hayes 7, Boner 18, Jones 14, Asena Yalçın 4, Gökşen Fıtık 14, Holingsvorth 4, Gamze Takmaz
1. Periyot: 11-17
Devre: 25-36
3. Periyot: 40-51
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