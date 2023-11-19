Galatasaray evinde mağlup oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Tashiro)
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovich, Naz Akyol, Handi Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)
Setler: 16-25, 12-25, 18-25
Süre: 66 dakika (21, 20, 25)
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Tashiro)
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovich, Naz Akyol, Handi Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)
Setler: 16-25, 12-25, 18-25
Süre: 66 dakika (21, 20, 25)
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