Galatasaray evinde mağlup oldu

Vodafone Sultanlar Ligi mücadelesinde Galatasaray Daikin evinde ağırladığı Eczacıbaşı'na 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray evinde mağlup oldu
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19 Kasım 2023 22:15
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Tashiro)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovich, Naz Akyol, Handi Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)

Setler: 16-25, 12-25, 18-25

Süre: 66 dakika (21, 20, 25)

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