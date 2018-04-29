- Galatasaray evinde doludizgin

- Beşiktaş deplasmanda "hırçın"

- Beşiktaş deplasmanda skoru lehine çeviremiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Galatasaray'ın iç saha maçlarındaki başarılı performansı ile Beşiktaş'ın deplasman karnesindeki zayıflığı dikkati çekiyor.Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 15 maçın 14'ünde rakiplerine üstünlük kuran ve sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, yalnızca Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve golsüz sona eren derbide puan kaybetti.Beşiktaş ise bu sezon deplasmanlarda taraftarlarının beklentisini karşılayamadı.Siyah-beyazlı ekip ligde geride kalan 30 haftada, 15 deplasman mücadelesine çıkarken bu maçlarda 6 kez sahadan galip ayrıldı. Dış saha maçlarında 4 kez ev sahibi ekiplere yenilen Beşiktaş, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı ve 22 puan kaybetti.Topladığı 63 puanın 43'ünü iç sahadaki sonuçlarıyla elde eden Galatasaray, bu sezon şu ana kadar kaydettiği 68 golün 42'sini Türk Telekom Stadı'nda attı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte kalesinde sadece 9 gol görürken 8 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.İç saha maçlarında 2,8 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılı ekip, evinde en farklı galibiyetini ise Bursaspor'u 5-0 yenerek elde etti.Deplasmanlarda sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş ise dış sahalarda attığı 22 gole karşılık 16 gol yedi.Siyah-beyazlı ekip deplasmanda en farklı galibiyetini ise 29. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yenerek aldı. Beşiktaş 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.Deplasman maçlarında sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş, dış saha müsabakalarında sinirlerine hakim olamadı.Bu sezon toplam 5 kırmızı kart gören siyah-beyazlı futbolcular, oyundan ihraç edildikleri bütün maçları deplasmanda yaşadı.Siyah-beyazlıların, 6. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbide 2 oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalırken Oğuzhan Özyakup maçın ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Galatasaraylı oyuncular ise bu sezon gördükleri 5 kırmızı kartın 3'ünü kendi seyircileri önünde yaşadı.Bu sezon deplasmanda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına 2. sıradan devam eden siyah-beyazlı ekip, puan kaybettiği maçlardan üçünde ilk golü bulmasına rağmen 90 dakikayı 3 puanla kapatamadı.Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor maçlarında ilk golü bularak öne geçen Beşiktaş, 3 takımla da berabere kalarak toplam 6 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip buna karşın sadece Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi ve rakibini 2-1 mağlup etti.