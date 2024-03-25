Galatasaray evinde kaybetti seri son maça kaldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 95-83 mağlup etti.
İzmit temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serinin üçüncü ve son maçı, 27 Mart Çarşamba günü Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Zafer Yılmaz, Uğur Özen, Yarkın Keskin
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 3, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 13, Vanloo 11, Büşra Akbaş 7, Sude Yılmaz 13, Harrigan 5
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 17, Calhoun 14, Ayşe Cora 30, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 10, Başak Altunbey 2, Ferda Yıldız
1. Periyot: 22-25
Devre: 47-42
3. Periyot: 65-65
Beş faulle çıkan: 39.14 Özge Özışık (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)
İzmit temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serinin üçüncü ve son maçı, 27 Mart Çarşamba günü Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Zafer Yılmaz, Uğur Özen, Yarkın Keskin
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 3, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 13, Vanloo 11, Büşra Akbaş 7, Sude Yılmaz 13, Harrigan 5
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 17, Calhoun 14, Ayşe Cora 30, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 10, Başak Altunbey 2, Ferda Yıldız
1. Periyot: 22-25
Devre: 47-42
3. Periyot: 65-65
Beş faulle çıkan: 39.14 Özge Özışık (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)
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