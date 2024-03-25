Galatasaray evinde kaybetti seri son maça kaldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ağırladığı Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a 95-83 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray evinde kaybetti seri son maça kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 18:16
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 95-83 mağlup etti.

İzmit temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serinin üçüncü ve son maçı, 27 Mart Çarşamba günü Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Zafer Yılmaz, Uğur Özen, Yarkın Keskin

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 3, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 13, Vanloo 11, Büşra Akbaş 7, Sude Yılmaz 13, Harrigan 5

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 17, Calhoun 14, Ayşe Cora 30, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 10, Başak Altunbey 2, Ferda Yıldız

1. Periyot: 22-25

Devre: 47-42

3. Periyot: 65-65

Beş faulle çıkan: 39.14 Özge Özışık (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery