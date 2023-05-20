Galatasaray evinde kaybetmiyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray evinde kaybetmiyor!
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20 Mayıs 2023 22:56
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

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