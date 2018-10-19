Galatasaray: 1

G.SARAY'DA İLK 20 DAKİKADA İKİ SAKATLIK

MUSLERA KURTARDI, DÖNEN TOP GOL OLDU

GALATASARAY BERABERLİK GOLÜNÜ EREN İLE BULDU

'in 9. haftasında, taraftarı önünde'u konuk etti. Özellikle son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçtailesahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Galatasaray'ın karşılaşmadaki golünü 77. dakikadakaydetti. Bursaspor'un golünü ise 63. dakikadaattı.Galatasaray bu sezon ligde evinde ilk kez puan kaybetti.Bu sonucun arından Galatasaray puanını 19'a çıkarırken, Bursaspor'un puanı 9 oldu.Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile karşılaştıktan sonra Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor ise gelecek hafta ligde sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son maça göre kadroda tek değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı takımın, ligin 8. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yendiği maça 11'de başlayan Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası Bursaspor müsabakasının kadrosunda yer alamadı. Fatih Terim, Bursaspor karşısında bu futbolcunun yerine Sofiane Feghouli'yi görevlendirdi.Mücadelenin ilk 15 dakikalık bölümde de iki takım kontrollü bir oyunu tercih ederken, ilk 15 dakika 0-0'lık beraberlikle geçildi.Galatasaray'da 19. dakikada Serdar Aziz sakatlandı. Milli oyuncu karşılaşmaya devam edemedi ve kenara geldi. Serdar Aziz yerine sarı-kırmızılı takımda oyuna Maicon dahil oldu. Bu pozisyondan sadece bir dakika sonra bu kez Sofiane Feghouli sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Feghouli alkışlarla kenara gelirken Fatih Terim 21. dakikada Feghouli yerine Eren Derdiyok'u oyuna aldı.Galatasaray'da sakatlık sorunları ilk yarı sonunda da devam etti. İlk yarının bitmesine kısa bir süre kala, 40 dakikada Fernando bu kez sakatlandı ve oyuna davem edemedi. Kenara gelen Fernando yerine 42. dakikada oyuna Selçuk İnan dahil oldu.Sarı-kırmızılı takım henüz 42 dakikada 3 oyuncu değişiklik hakkını da kullanmış oldu.45+2. dakikada Galatasaray sağ çizgiden bir serbest vuruş kazandı. Paslı kullanılan serbest vuruş sonrasında Sinan Gümüş sol çaprazdan kaleye sert bir şut gönderdi ancak kaleci Okan topu kontrol etmeyi başardı.İlk yarıda iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. Galatasaray ile Bursaspor arasındaki karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.Mücadelenin ikinci yarısı, ilk yarıya göre daha hareketli başladı. Galatasaray, 57. dakikada maçın en net fırsatını yakaladı.Gelişen Galatasaray atağında Younes Belhanda ceza sahasında aut çizgisine yakın noktada topu çevirdi. Altıpasa açılan top Ömer'in önünde kaldı. Ömer Bayram müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.Bursaspor, 61. dakikada Belhanda'nın hatası sonrasında hızlı hücuma çıktı. Allano topla birlikte Galatasaray ceza sahasına girdi. Allano tam topa vururken Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Ozan Kabak sarı kart görürken, Bursaspor penaltı kazandı. Yeşil-beyazlı ekipte penaltı için topunbaşına Aytaç Kara geçti. Aytaç'ın 63. dakikada penaltı vuruşunu Muslera çıkardı ancak top yeniden Aytaç'ın önüne açıldı ve Aytaç yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Bursaspor 63. dakikada bu golle 1-0 öne geçti.Galatasaray beraberlik için rakip alanda pozisyon ararken, Eren ile önemli bir fırsat yakaladı. Ceza alanı sol çaprazında topu alan Eren Derdiyok, vuruşunu yaptı ancak Eren'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.Mücadelenin 77. dakikasında ev sahibi bu kez sağ kanattan Younes Belhanda ile etkili geldi. Belhanda'nın sağ kanattan ceza sahasına etkili ortasında Eren Derdiyok rakibinden önce davranıp yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle Galatasaray, Bursaspor karşısnında skoru 1-1'e getirdi.Galatasaray 86. dakikada Belhanda'nın yerde kaldığı pzosiyonda bir serbest vuruş kazandı. Aut çizgisine yakın noktada kazanılan sertbest vuruşu Galatasaray paslı kullandı. Boşta kalan topa Ndiaye vurdu ancak top kalecide kaldı.Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray ile Bursaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.28. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Badji'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sakho'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.41. dakikada Ömer Bayram'ın hatalı pasında ceza sahası önünde topla buluşan Sakho, uygun durumda ceza sahasına girmeye çalışırken savunmanın müdahalesi sonrası kaleci Muslera topu kontrol etti.44. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, arka direkte Mariano topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.57. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın yerden ortasında kaleci Okan Kocuk'tan seken top arka direkte uygun durumda bulunan Ömer Bayram'ın önüne düştü. Ömer Bayram'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.61. dakikada Tunay Torun'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Lima, Ozan Kabak'la girdiği mücadele sonucunda yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.63. dakikada Bursaspor öne geçti. Aykaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.65. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası sol çaprazında uygun pozisyonda topla buluşan Eren Derdiyok'un şutunda, top yandan dışarı çıktı.77. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.79. dakikada Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören noktadan yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Selçuk'un yerden pasında Rodrigues'den seken top ceza sahası içinde Ndiaye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya da çarpan top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Türk TelekomAli Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan OlguncanMuslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Dk. 20 Maicon), Ömer Bayram, Fernando (Dk. 42 Selçuk İnan) , Ndiaye, Feghouli (Dk. 21 Eren Derdiyok), Belhanda, Rodrigues, Sinan GümüşOkan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak (Dk. 74 Ramazan Keskin), Tunay Torun (Dk. 82 Stancu), Yusuf Erdoğan (Dk. 58 Lima), SakhoDk. 63 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 77 Eren Derdiyok (Galatasaray)Dk. 45 Sakho, Dk. 47 Tunay Torun, Dk. 54 Umut Meraş, Dk. 79 Ramazan Keskin, Dk. 90+5 Lima (Bursaspor), Dk. 61 Ozan Kabak (Galatasaray)