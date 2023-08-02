Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Litvanya'da 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i Rams Park'ta ağırlayacak.
BOL GOLLÜ GALİBİYET İZLETMEK İSTİYOR
Aslan, 21.30'daki mücadelede taraftarlarına bol gollü galibiyet izletmeyi istiyor. Sarı-kırmızılıların tur atlaması için karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Beraberlikte ise müsabaka uzatmalara gidecek. Cimbom, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.
Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Ludogorets'i eleyen Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.
BOL GOLLÜ GALİBİYET İZLETMEK İSTİYOR
Aslan, 21.30'daki mücadelede taraftarlarına bol gollü galibiyet izletmeyi istiyor. Sarı-kırmızılıların tur atlaması için karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Beraberlikte ise müsabaka uzatmalara gidecek. Cimbom, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.
Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Ludogorets'i eleyen Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.