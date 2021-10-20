Galatasaray, evinde Gdynia'yı 11 sayı ile geçti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague B Grubu 3. maçında VBW Arka Gdynia'yı ağırladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, evinde Gdynia'yı 11 sayı ile geçti
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20 Ekim 2021 21:57
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague B Grubu 3. maçında VBW Arka Gdynia'yı konuk etti.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 71-60'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadelenin en skorer ismi 16 sayı ile Riquna Williams oldu.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Elena Chernova (Rusya), Sonia Teixeira (Portekiz), Diana Lapanovic (Slovenya)

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 3, Melis Gülcan 7, Steinberga 13, Williams 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran Turan 8, Sude Yılmaz, Merve Aydın 5, Dungee 4, Misra Albayrak

Arka Gdynia: Bertsch 7, Gustafson 26, Kastanek 2, Kunek 16, Lundquist, Bernies 7, Begic 2, Podgorna

1 Periyot: 28-21

Devre: 35-37

3. Periyot: 52-43

Beş faulle çıkan: 38.25 Krajisnik (Galatasaray)


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