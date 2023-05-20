Galatasaray evinde fırtına gibi!

Galatasaray, ligde son iç saha yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor karşılaşmasında aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray evinde fırtına gibi!
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20 Mayıs 2023 11:40
Bu sezon taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı iç sahada fırtına gibi esiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligde son iç saha yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor karşılaşmasında aldı.

Aslan, bu tarihten sonra Aslantepe'de çıktığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. G.Saray bugün serisini devam ettirmek istiyor.

EVİNDE 16'DA 14 YAPTI

İki takımın Süper Lig'deki 33 maçında G.Saray, 20, Sivasspor 7 galibiyet aldı. 6 maç berabere bitti.

İstanbul'da oynanan 16 mücadelede G.Saray, 14 kez kazandı. Yiğidolar ise sadece 1 galibiyet aldı. 

 
 

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