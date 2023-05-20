Bu sezon taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı iç sahada fırtına gibi esiyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligde son iç saha yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor karşılaşmasında aldı.
Aslan, bu tarihten sonra Aslantepe'de çıktığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. G.Saray bugün serisini devam ettirmek istiyor.
EVİNDE 16'DA 14 YAPTI
İki takımın Süper Lig'deki 33 maçında G.Saray, 20, Sivasspor 7 galibiyet aldı. 6 maç berabere bitti.
İstanbul'da oynanan 16 mücadelede G.Saray, 14 kez kazandı. Yiğidolar ise sadece 1 galibiyet aldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde son iç saha yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor karşılaşmasında aldı.
Aslan, bu tarihten sonra Aslantepe'de çıktığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. G.Saray bugün serisini devam ettirmek istiyor.
EVİNDE 16'DA 14 YAPTI
İki takımın Süper Lig'deki 33 maçında G.Saray, 20, Sivasspor 7 galibiyet aldı. 6 maç berabere bitti.
İstanbul'da oynanan 16 mücadelede G.Saray, 14 kez kazandı. Yiğidolar ise sadece 1 galibiyet aldı.