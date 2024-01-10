Galatasaray evinde farka koştu

Türkiye Futbol Kadınlar Ligi 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray Petrol Ofisi sahasında konuk ettiği Bitexen 1207 Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 32. dakikalarda Ruth Monique Kipoyi, 37. dakikada Benan Altıntaş, 63. dakikada Ebru Topçu, 86. dakikada Arzu Akkurt ve 90+1. dakikada Naomie Kaba Kaba kaydetti.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 36'ya çıkartırken, Bitexen 1207 Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.
Galatasaray bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Bitexen 1207 Antalyaspor sahasında Amed SK'yı ağırlayacak.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 32. dakikalarda Ruth Monique Kipoyi, 37. dakikada Benan Altıntaş, 63. dakikada Ebru Topçu, 86. dakikada Arzu Akkurt ve 90+1. dakikada Naomie Kaba Kaba kaydetti.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 36'ya çıkartırken, Bitexen 1207 Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.
Galatasaray bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Bitexen 1207 Antalyaspor sahasında Amed SK'yı ağırlayacak.
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