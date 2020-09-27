Galatasaray, evinde derbi galibiyetine hasret

Galatasaray, Fenerbahçe ile evinde oynadığı son 6 derbi mücadelesinde galip gelemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Galatasaray, evinde derbi galibiyetine hasret
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27 Eylül 2020 22:30
Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.

Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 6 derbi

13 Nisan 2016: 0-0
23 Nisan 2017: 0-1
22 Ekim 2017: 0-0
2 Kasım 2018: 2-2
28 Eylül 2019: 0-0
27 Eylül 2020: 0-0



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