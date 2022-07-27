Galatasaray Evander'i ikna etti, sıra Midtjylland'da

Galatasaray'ın orta saha transfer hedefindeki isim Midtjyllandlı Evander'le anlaşma sağladığı belirtildi.



Milliyet'in haberinde Galatasaray'ın Evander'in menajeri ile yaptığı görüşmede 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi. Danimarka ekibine ise yapılan 5 milyon 250 bin euroluk teklifin kabul görmediği ve bu yüzden sarı kırmızılıların yeni bir teklif yapma hazırlığında olduğu ifade edildi.



Transferin 2 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması beklenirken Evander'in Galatasaray'a gelmek için büyük istek göstermesinin sarı kırmızılılar açısından büyük koz olduğu belirtiliyor.



Geçen sezon Midtjylland'da 47 maçta boy gösteren Brezilyalı 10 numara, 17 gol 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.





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