Galatasaray, Evander'de teklif artırdı!

Galatasaray, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Brezilyalı 10 numara Evander için kulübüne yeni bir teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Evander'de teklif artırdı!
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02 Ağustos 2022 15:21
Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, Midtjylland forması giyen Brezilyalı Evander için yeni bir teklifte bulundu.

7 MİLYON EURO'LUK YENİ TEKLİF

Danimarka basınında yer alan habere göre; Galatasaray, 7 milyon Euro'luk yeni teklifini Midtjylland'a sundu. Sarı kırmızılılar hafta içinde transferi bitirmeyi planlıyor.

8 MİLYON EURO'YA KADAR İNMİŞTİ

Transferde pazarlığı daha önce 10 milyon Euro'dan açan Danimarka ekibi Galatasaray'ın ısrarı sonrası 8 milyon Euro kadar inmişti.

Buna karşın Sarı kırmızılılar da Midtjylland'a 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Oyuncu ile yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro'ya anlaşan Galatasaray, transferi bu hafta bitirmeyi planlıyor.

24 yaşındaki Brezilyalı, sarı-kırmızılı formayı giymek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. 

  
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