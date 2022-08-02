Galatasaray, Evander'de teklif artırdı!

Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Sarı kırmızılılar, Midtjylland forması giyen Brezilyalı Evander için yeni bir teklifte bulundu.Danimarka basınında yer alan habere göre; Galatasaray, 7 milyon Euro'luk yeni teklifini Midtjylland'a sundu. Sarı kırmızılılar hafta içinde transferi bitirmeyi planlıyor.Transferde pazarlığı daha önce 10 milyon Euro'dan açan Danimarka ekibi Galatasaray'ın ısrarı sonrası 8 milyon Euro kadar inmişti.Buna karşın Sarı kırmızılılar da Midtjylland'a 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Oyuncu ile yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro'ya anlaşan Galatasaray, transferi bu hafta bitirmeyi planlıyor.24 yaşındaki Brezilyalı, sarı-kırmızılı formayı giymek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.