Galatasaray, EURO 2024 sonrası imzayı attırmak istiyor: Bergwijn

Galatasaray, Ajax'ta forma giyen Hollandalı yıldız Steven Bergwijn'ı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, EURO 2024 sonrası imzayı attırmak istiyor: Bergwijn
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22 Haziran 2024 10:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın Ajax'ta forma giyen Steven Bergwijn için harekete geçtiği iddia edildi. Sol kanatta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet hattında da forma giyebiliyor. Yıldız isim bu yönüyle Okan Buruk'un dikkatini çekti.



EURO 2024 SONRASI İMZA

Bergwijn, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampinası'nda yer alıyor. Yıldız futbolcu henüz Ronald Koeman'dan süre bulamadı.

Galatasaray, Ajax ile anlaşıp 26 yaşındaki hücum oyuncusuna EURO 2024'ün ardından imza attırmayı planlıyor.

Bergwijn bu sezon Hollanda ekibinin formasını 31 maçta terletti. Yıldız isim bu süre zarfında 13 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Bergwijn'ın Ajax'taki sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.



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