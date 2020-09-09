Galatasaray, Etebo'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Etebo'yu kiraladığını KAP'a bildirdi.



İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:



"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.



Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."



ETEBO KİMDİR?



Asıl mevkisi orta saha olan 24 yaşındaki Oghenekaro Etebo 9 Kasım 1995'te Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu.



2015-16 sezonunda Portekiz'in Feirense takımına transfer olarak Nijerya'dan Avrupa'ya açılan Etebo, burada geçirdiği yarım sezonun ardından Las Palmas'e giderek La Liga tecrübesi edindi.



2018-2019 sezonu başında İngiltere'nin köklü ekiplerinden Stoke City'ye 7,2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Nijeryalı futbolcu, İngiltere Championship Ligi'nde 45 maçta görev aldı.



Geride bıraktığımız sezonun ocak ayında İspanya'nın Getafe takımına kiralanarak La Liga'ya geri dönen Etebo, burada yarım sezonda 11 resmi maçta görev alarak kulübü Stoke City'ye geri döndü.







