Galatasaray Esports'un ilk detayları açıklandı. Hangi ligden başlayacak?

Şu an yükselme liginde mücadele eden bir takım ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı söylenen Sarı-Kırmızılı ekip sadece o ekibin çıkması durumunda sadece o ekibin slotunu almayı düşünüyor. O ekibin çıkamaması durumunda ise takım Battlegrounds'ta mücadele edecek bir kadro ile LoL sahnesine tekrar giriş yapacak.



Geçtiğimiz günlerde Galatsaray Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, espor ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı.



"Galatasaray E-Spor branşı da yakında kurulacak. Ciddi çalışma içindeyiz. E-Spor ve basketbolu aynı salonda sunmak bu işi cazip hale getiriyor. Bu salonu 365 gün dolu tutabilecek bir model oluşturmak istiyoruz. Bunu da seçimden önce yapmak istiyoruz. Başkanımızın talimatı da bu. Dünyadaki bütün oyun firmalarıyla görüşmeye başladık. İnşallah en kısa sürede isim hakkıyla beraber sponsor bulmayı sağlayacağız. Yeni salon hem e-spor hem de basketbol için kullanılacak. Bu işin en güzel tarafı basketbol ve e-sporun aynı salonda oynanabilmesi. Dünyada oyun sektörünün takip edilirliği basketbolu geçmek üzere. E-spor dünyada 400 milyon kişiye erişiyor. Dünyadaki oyun firmaları en başarılı ve en hızlı büyüyen takımlara sponsor oluyor. E-spor sadece basketbola değil, belki de Galatasaray'a da büyük gelirler yaratacak."



Sadece bu açıklama bile Galatasaray'ın Espor'u ne kadar önemsediğini ve nasıl büyük bir yatırım ile geldiğinin göstergesi.



Peki sizce Galatasaray yeni sezonda başarılı olabilecek mi?

Geçen seneki başarısızlığın ardından Galatasaray kulübü espor sahnesine daha güçlü bir şekilde girebilmek için hazırlıklarına başladı. Takım, yeni başkan Mustafa Cengiz'in de oyun oynamayı seven biri olmasının verdiği avantajla büyük bir yatırımla sektöre girmeye hazırlanıyor.Oyuncu ve koçlarla daha şimdiden görüşme halinde olan takım, hem şu an liglerin devam etmesi hem de idari kadronun tam yerleşmemesi sebebiyle bu görüşmeleri duyurmak istemiyor. Galatasaray, her ne kadar hem idari hem oyuncu kadrosunu şimdilik tamamlamamış olsa da önümüzdeki sezon League of Legends Türkiye Ligine giriş stratejisini şimdiden belirlemiş gözüküyor.