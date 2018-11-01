Galatasaray Espor Sessizliğini Bozdu: "Devam etmeme söz konusu değil"

Geçtiğimiz haftalarda Dursun Özbek tarafından yapılan atılımlar hakkında bazı gelişmeler oldu.





Hırsın ve emeğin git gide arttığı Leagueof Legends sahnesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi e-spor dünyasında kendini göstermek isteyen Galatasaray kulübü bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda Galatasaray yönetimi e-spor faaliyetlerini Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza töreninde 1905 GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İş adamları Derneği)'ne devredeceğini açıkladı.



2018 Kış Mevsiminin başlamasına az bir süre kalan ve istenilen atakları yapmada geciken Galatasaray farklı bir politika izleyeceğinin sinyallerini verdi. Geçtiğimiz dönem ligde istenilen performansı sağlayamayarak Yükselme Ligi'ne gerileyen takımın hiçbir transfer haberi ile anılmaması hatta gelecek seneki planlarını taraftar ile paylaşmaması her ne kadar "Galatasaray çekiliyor mu" algısı yarattı ise de Lansmanda konuşan Başkan Dursun Özbek Galatasaray Espor'u daha üst yerlere taşıyacağı yönünde açıklamalar yaptı.



Takımın son günlerde Şampiyonluk Ligi'nden slot satın alacağı, Yükselme Ligi'nden devam edeceği, Battlegrounds'tan çıkan bir takımla anlaşacağı gibi spekülasyonları konuşulurken yönetim"Galatasaray Esports kesinlikle devam edecek. Ancak en iyi ve sürdürülebilir sistemi yaratmak adına biraz daha zamana ihtiyacı olacak kuracağımız yapının. Yoksa devam etmeme gibi bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulunarak faaliyetlerine devam edeceğini taraftarları ile paylaşarak merakları dindirdi.



