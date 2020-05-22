Galatasaray, eski aşkı için kulübünden fiyat istedi!

Bir dönem Galatasaray'ın santrfor transferi için gözdesi olan Benjamin Tetteh için sarı - kırmızılılar tekrar harekete geçti.

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Galatasaray, eski aşkı için kulübünden fiyat istedi!
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22 Mayıs 2020 12:47
Galatasaray'ın Benjamin Tetteh aşkı depreşti. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Ganalı oyuncu için Sparta Prag'ın kapısı bir kez daha çalınarak fiyat istendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao takımda kalsa da gitse de forvet hattına bir takviye daha istiyor. Kulübü Sparta Prag'ın bu sezon 6 gol ve 4 asist yapan Benjamin Tetteh için Galatasaray'a bu kez verebileceği fiyatın çok da yüksek olmayacağı tahmin ediliyor.

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