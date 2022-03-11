Galatasaray erteleme istiyor, Beşiktaş soğuk!

Galatasaray kulübü Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü. TFF "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir" cevabı verdi ancak Siyah-Beyazlı kulüp erteleme kararına sıcak bakmıyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray erteleme istiyor, Beşiktaş soğuk!
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11 Mart 2022 11:47
Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Türk futbol komuoyu bu sorunun cevabını merak ediyordu.

Galatasaray kulübü Barcelona maçının 0-0 bitmesinin ardından Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü.

TFF "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir" cevabı verdi ancak Siyah-Beyazlı kulüp erteleme kararına sıcak bakmıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, konu hakkında A Spor'dan Sercan Dikme'ye şu açıklamayı yaptı:

"Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanında 2-3 gün sonra kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Erteleme ile ilgili bize gelen bir talep olmadı. Takımımız derbi maçına konsantre, hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız."

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