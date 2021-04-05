Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir pozitif

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Haber; AA
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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir pozitif
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05 Nisan 2021 15:32
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, erkek voleybol takımının oyuncu ve teknik heyet çalışanlarının bugün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir teknik heyet çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

 



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