Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Assem Marei sakatlandı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Mısırlı pivotu Assem Marei'nin, sakatlığından dolayı yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Assem Marei sakatlandı
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16 Ocak 2021 16:05
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Mısırlı pivotu Assem Marei, sakatlığından dolayı yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki basketbolcu, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlandı. Yapılan kontrollerinde ayak dış bağlarında üçüncü evre zedelenme tespit edildi. 

Oyuncunun rehabilitasyon süreci 4-6 hafta olarak öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, "Assem Marei'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini dileriz." denildi.



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