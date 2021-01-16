Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Assem Marei sakatlandı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Mısırlı pivotu Assem Marei, sakatlığından dolayı yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki basketbolcu, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlandı. Yapılan kontrollerinde ayak dış bağlarında üçüncü evre zedelenme tespit edildi.



Oyuncunun rehabilitasyon süreci 4-6 hafta olarak öngörülüyor.



Açıklamada ayrıca, "Assem Marei'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini dileriz." denildi.



