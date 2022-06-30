Galatasaray, Erik Botheim'i bitiriyor!

Galatasaray, son olarak Krasnodar'da oynayan ve Rusya - Ukrayna savaşından dolayı kulüpsüz kalan 22 yaşındaki Norveçli golcü Erik Botheim transferinde görüşmelerini ilerletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Erik Botheim'i bitiriyor!
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30 Haziran 2022 09:36
Galatasaray, Erik Botheim transferinde görüşmelerini ilerletti. Oyuncu da Galatasaray'a sıcak bakıyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirirse, bonservisi elinde bulunduğu için oyuncuya imza parası verilecek.

2 MİLYON EURO İSTİYOR

Norveçli oyuncu, Galatasaray'dan 2 milyon euro imza parası istiyor.

22 yaşındaki Norveçli golcü, geçen sezonun ilk yarısında Bodo/Glimt forması formasıyla oynadığı 14 maçta 7 gol atarken 6 asist kaydetti. 

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