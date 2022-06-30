Galatasaray, Erik Botheim'i bitiriyor!

Galatasaray, Erik Botheim transferinde görüşmelerini ilerletti. Oyuncu da Galatasaray'a sıcak bakıyor.
BONSERVİSİ ELİNDE
Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirirse, bonservisi elinde bulunduğu için oyuncuya imza parası verilecek.
2 MİLYON EURO İSTİYOR
Norveçli oyuncu, Galatasaray'dan 2 milyon euro imza parası istiyor.
22 yaşındaki Norveçli golcü, geçen sezonun ilk yarısında Bodo/Glimt forması formasıyla oynadığı 14 maçta 7 gol atarken 6 asist kaydetti.
BONSERVİSİ ELİNDE
Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirirse, bonservisi elinde bulunduğu için oyuncuya imza parası verilecek.
2 MİLYON EURO İSTİYOR
Norveçli oyuncu, Galatasaray'dan 2 milyon euro imza parası istiyor.
22 yaşındaki Norveçli golcü, geçen sezonun ilk yarısında Bodo/Glimt forması formasıyla oynadığı 14 maçta 7 gol atarken 6 asist kaydetti.
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