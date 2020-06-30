Geçtiğimiz günlerde basketbol şubesinin yönetici kadrosunda değişime giden Galatasaray, erkek takımının başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'la yola devam kararı aldı.
İtalyan gazeteci Emiliano Carchia'nın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 51 yaşındaki hocasıyla 1+1 yıllığına yeniden anlaştı.
Anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.
Ertuğrul Erdoğan'ın ismi, Obradovic'le yolları ayıran Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu.
İtalyan gazeteci Emiliano Carchia'nın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 51 yaşındaki hocasıyla 1+1 yıllığına yeniden anlaştı.
Anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.
Ertuğrul Erdoğan'ın ismi, Obradovic'le yolları ayıran Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu.