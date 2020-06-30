Galatasaray, Erdoğan ile 'Devam' diyor!

Basketbol şubesinde sıcak gelişmelerin yaşandığı Galatasaray'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan'ın akıbeti belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, ismi Fenerbahçe ile de anılan 51 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Erdoğan ile 'Devam' diyor!
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30 Haziran 2020 10:19
Geçtiğimiz günlerde basketbol şubesinin yönetici kadrosunda değişime giden Galatasaray, erkek takımının başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'la yola devam kararı aldı.

İtalyan gazeteci Emiliano Carchia'nın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 51 yaşındaki hocasıyla 1+1 yıllığına yeniden anlaştı.

Anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.

Ertuğrul Erdoğan'ın ismi, Obradovic'le yolları ayıran Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu.



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