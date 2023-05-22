Galatasaray, ENKA'yı yendi, seri uzadı!

Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi üçüncü maçında Galatasaray, ENKA'yı 11-9 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, ENKA'yı yendi, seri uzadı!
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22 Mayıs 2023 00:44
Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi üçüncü maçında Galatasaray, ENKA'yı 11-9 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kalamış'taki Galatasaray Havuzu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı ekip, 11-9 üstün tamamladı.

Toplamda 3 galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ENKA, ilk maçı 15-14, ikinci karşılaşmayı ise 11-10 kazanmıştı.

Serinin dördüncü maçı, ENKA'nın ev sahipliğinde 26 Mayıs Cuma günü oynanacak. Gerekmesi durumunda serinin beşinci karşılaşması ise 27 Mayıs Cumartesi günü sarı-kırmızılıların sahasında yapılacak.

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