Galatasaray en kötü sezonu aştı

Galatasaray, Süper Lig'de34 haftalık süreçlere bakıldığında 2010-11 sezonunda 46 puan toplarken sezonu 8. sırada tamamlamıştı.
Bu sezon Fatih Terim ile başlanan dönemde Domenec Torrent ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle bir nebze de olsa moral bulurken en kötü 34 haftalık performans riskini de ortadan kaldırdı.
Bu sezon Fatih Terim ile başlanan dönemde Domenec Torrent ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle bir nebze de olsa moral bulurken en kötü 34 haftalık performans riskini de ortadan kaldırdı.