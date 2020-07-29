Galatasaray, Emre Akbaba'dan indirim istiyor

Galatasaray yönetimi, yıllık 9.2 milyon TL kazanan Emre Akbaba ile temaslara başladı. Deneyimli yıldız takımda kalmak isterken, ücretini düşürüp kontratını uzatmaya da sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Emre Akbaba'dan indirim istiyor
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29 Temmuz 2020 08:27
Galatasaray'da Emre Akbaba ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor! 2018 yazında Fenerbahçe'nin elinden alınan Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödedi.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 1 senede iki ciddi sakatlık yaşayan Emre, ocak ayında takıma geri döndü. Henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusundan hem hocası Fatih Terim hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu.

5.3 KURDAN 9.2 MİLYON TL

Belhanda'nın satılması halinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro alıyor. Özel maddeyle euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.

İNDİRİM VE YENİ SÖZLEŞME

Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, "Sana 4 milyon euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz" dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek.



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