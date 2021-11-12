Galatasaray devre arasında kadrosunu tecrübeli bir ön libero ile güçlendirmek istiyordu.



Yaklaşık 2 ay önce temasa geçilen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Muhammed Elneny'den perşembe günü beklenen haber geldi. Mısırlı oyuncunun menajeri D'Avila, sarı kırmızılı yöneticileri telefonla arayıp "Galatasaray, Elneny için güzel bir fırsat. O yüzden Galatasaray'da oynamayı çok istiyor. Görüşmelere başlayabiliriz." deid.



Bu gelişmenin ardından 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Arsenal ile resmi görüşmelere başladı.



BAŞKA OYUNCULAR DA VAR



Elneny'nin menajeri bir radyo programında oyuncusu için Galatasaray'ın harika bir fırsat olacağını dile getirdi.



Galatasaray'ın öncelikli olarak Elneny transferini kısa süre içerisinde açıklamayı hedeflediği ve ardından başka mevkilerdeki oyuncular için de resmi adımlarını sonuca vardırmayı planlıyor.





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