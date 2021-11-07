Galatasaray, Elneny'den indirim bekliyor!

Bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Assunçao ile yollar devre arasında ayrılıyor. Hedefteki isim ise sezon sonunda Arsenal ile kontratı sona erecek olan Mohamed Elneny.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Elneny'den indirim bekliyor!
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07 Kasım 2021 11:31
Transferin son günü Portekiz'den gelen Gustavo Assunçao şu ana kadar Süper Lig'de sadece iki maçta görev yaptı.

Kayserispor ve Konyaspor karşısında toplam 134 dakika sahada kalan Assunçao kendisinden beklenen gelişmeyi gösteremedi. Ön liberoda Aytaç ve Taylan'dan sonra Berkan'ı kullanmaya başlayan Fatih Terim de 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncudan umudunu kesti. Devre arasında takıma takviyeler planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Assunçao'yu göndererek dolu olan yabancı kontenjanını açma kararı aldı.

SEZON BAŞINDA 3.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
100 bin Euro'ya kiralanan 2000 doğumlu Sambacı'nın 3.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Assunçao'nun yerine ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde defansif orta saha takviyesi yapılacak.

ELNENY'DE İNDİRİM BEKLENİYOR
Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mohamed Elneny gündemdeki yerini koruyor. Sezon başında 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep eden Mısırlı ön liberodan ücretinde indirime gitmesi bekleniyor.


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