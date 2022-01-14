Galatasaray, Elneny'de sona yaklaştı!

Fatih Terim'in gözdesi Gedson Fernandes transferinden vazgeçen Galatasaray'da rota eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny'e çevrildi. Arsenal'da forma giyen Mohamed Elneny de Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Elneny'de sona yaklaştı!
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14 Ocak 2022 09:38
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasından sonra transfer politikası tamamen değişti.

Fatih Terim'in transfer listesinin ilk sırasında yer alan Gedson Fernandes geri plana atıldı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Galatasaray'ın hedefinde ise Arsenal'da forma şansı bulmakta zorlanan Mohamed Elneny bulunuyor. Mısırlı orta saha oyuncusu gelen teklife sıcak bakıyor. Cimbom, Arsenal ile görüşmelere devam ediyor.

TRANSFERMARKT'A GÖRE BİTTİ

29 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yüksek maliyetten dolayı İngiliz ekibi Elneny ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre; Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüzde 100 olarak görünüyor. Mısırlı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro. Elneny, bu sezon 10 maçta 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.

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