Galatasaray, Elias Jelert'i transfer etti

Galatasaray, uzun zamandır gündemini meşgul eden sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.
Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Spor Gecesi Digital'in haberine göre, Jelert'in perşembe günü İstanbul'da olacağı ve sarı-kırmızılı kulüp ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, genç oyuncunun 1 milyon euro'dan az bir maaş kazanacağı yazıldı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 11 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 11 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.