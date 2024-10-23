Galatasaray Elfsborg maçı canlı izle şifresiz ve ücretsiz

CANLI TIKLA, GALATASARAY ELFSBORG

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 96 38 32 26 151 122 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 320 114 85 121 434 479





Sezon Organizasyon Maç Skor 1976-1977 UEFA Kupa Galipleri Kupası AIK-Galatasaray 1-2 1976-1977 UEFA Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-AIK 1-1 1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Göteborg-Galatasaray 1-0 1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Göteborg 0-1 2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Helsingborg 2-3 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Östersund-Galatasaray 2-0 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Östersund

Galatasaray - Elfsborg maçı canlı izle şifresiz | GS - Elfsborg maçı canlı TABİİ izle HD ücretsiz UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray - Elfsborg maçı canlı izleme detaylarıGalatasaray-Elfsborg maçı canlı izle şifresiz | Galatasaray ile Elfsborg arasında oynanacak kritik müsabaka 23 Eylül Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak. Kritik maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.Temsilcimizin müsabakası TRT1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda Tabii platformunda da yer alacak.TRT 1 güncel frekans bilgileriUydu: TÜRKSAT 4AFrekans: 11794Polarizasyon: V DikeySembol Oranı: 30.000FEC:3/4TRT 1 Digiturk, D-Smart ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?Digiturk: TRT 1 - Kanal 323D-Smart: TRT 1 - Kanal 426D-Smart: TRT 1 - Kanal 26Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900Galatasaray - Elfsborg maçı, Tabi Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon ekranlarından izlemek isteyen futbolseverler, Tabii Spor üzerinden karşılaşmayı takip edebilecekler.Galatasaray - Elfsborg karşılaşmasının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı belli oldu. Genellikle Avrupa kupası maçları şifreli kanallardan yayınlanmakta, ancak bazen önemli karşılaşmalar şifresiz olarak izleyicilere sunulabilmektedir. Galatasaray - Elfsborg maçı şifresiz olarak Tabii Spor üzerinden yayınlacak.UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray, İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk ediyor. Galatasaray Elfsborg maçı, 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve saat 17:30'da başlayacak.Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Mauro Icardi.Pettersson, Hedlund, Buhari, Henriksson, Yegbe, Hult, Ouma, Besfort Zeneli, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yapacak.Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK ve RFS müsabakalarında cezasının 2 maçını geçiren Uruguaylı kaleci, Elfsborg karşılaşmasında da forma giyemeyecek.Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak.Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak.Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada oynayamayacak.Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı.Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor.Bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 321. mücadelesine çıkacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 320 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 434 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 479 gole engel olamadı."Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 96 karşılaşmada 38 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 151 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 122 gol gördü.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 16 müsabakanın 14'ünde rakiplerine boyun eğmedi.Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 16 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı."Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.Tarihinde ilk kez Elfsborg ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İsveç temsilcileri karşısında kötü bir istatistiğe sahip.Galatasaray, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 7 kez İsveç takımlarına rakip oldu. Söz konusu maçların sadece 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada İsveç takımlarıyla yaptığı 4 müsabakada ikişer beraberlik ve yenilgi alarak, galip gelemedi.Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.