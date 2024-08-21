Galatasaray elemelerde çok farklı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların eleme maçlarındaki performansı dikkat çekiyor.
Galatasaray, Devler Ligi elemelerinde 32 maçı geride bıraktı.
1993-1994 yılından bu yana bu organizasyonda boy gösteren Galatasaray, 22 galibiyet alırken 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların eleme maçlarındaki performansı dikkat çekiyor.
Galatasaray, Devler Ligi elemelerinde 32 maçı geride bıraktı.
1993-1994 yılından bu yana bu organizasyonda boy gösteren Galatasaray, 22 galibiyet alırken 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.