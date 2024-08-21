Galatasaray elemelerde çok farklı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 32 maçı geride bıraktı. 1993-94 sezonundan bu yana bu turnuvada boy gösteren sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet alırken 7 beraberlik- 3 yenilgi ile yoluna devam etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray elemelerde çok farklı!
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21 Ağustos 2024 08:05
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların eleme maçlarındaki performansı dikkat çekiyor.

Galatasaray, Devler Ligi elemelerinde 32 maçı geride bıraktı.

1993-1994 yılından bu yana bu organizasyonda boy gösteren Galatasaray, 22 galibiyet alırken 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.





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