Galatasaray, Elabdellaoui'yi açıkladı!

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini açıkladı.



Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.



2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti



2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"



"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"



Fas asıllı Norveçli futbolcu, imzasından sonra yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.



CENGİZ: "OMAR'I SCOUT EKİBİMİZ BULDU"



İmza töreni Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın katılımıyla gerçekleşti.



Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'nin değerli bir futbolcu olduğunu dile getirerek yeni transferimiz hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Omar Norveç'te doğdu ve büyüdü. Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olympiakos'ta kaptanlık yapmış çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Hoş geldin."



BONSERVİSSİZ GELDİ



Galatasaray'da Mariano'nun yerine Omar Elabdelloui'nin gelmesiyle beraber takımın savunmadaki dörtlüsünün yaş ortalaması daha da aşağı indi.



Cim-Bom'da savunmada görev alan isimlerin Omar Elabdelloui (28), Luyindama (26), Marcao (24), Saracchi (22) ile birlikte yaş ortalaması 25 oldu.



Sarı kırmızılılar daha önce Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk transferlerini açıklamıştı.



Sözleşmesi biten Mariano'yla yeni bir kontrat yapmayan sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile sözleşmesini yenilemeyen Omar için herhangi bir bonservis ödemedi.



YENİ TRANSFERİN KARİYERİ



Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.



Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.



