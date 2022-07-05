Galatasaray el sıkışmaya gidiyor!

Galatasaray, ön libero Carvalho için bugün İspanya'ya giderek Betis'le görüşecek. Prensipte anlaşılan 10 numara Pedro için de Cagliari ile görüşülüp anlaşma zemini aranacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray el sıkışmaya gidiyor!
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05 Temmuz 2022 08:12
Galatasaray yapacağı takviyeler için yoğun temasta...

İlk olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, bu hafta ön libero William Carvalho ve 10 numara Joao Pedro transferlerini sonuçlandırmayı hedefliyor.

ADA'DAN DA iSTEYEN VAR

William Carvalho'nun transferi için Galatasaray'da idareciler bugün İspanya'ya gidecek. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yanı sıra bir Premier Lig ekibinin de istediği orta saha oyuncusunu elinden kaçırmak istemiyor.

Yöneticiler oyuncu için Real Betis'le masaya oturacak.

ARDINDAN ROTA İTALYA

Joao Pedro ile de yıllık 2 milyon Euro karşılığında el sıkışan Galatasaray, Cagliari ile bonservis konusunda anlaşma zemini arayacak.



 

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