Galatasaray el sıkışmaya gidiyor!

ADA'DAN DA iSTEYEN VAR

ARDINDAN ROTA İTALYA

Galatasaray yapacağı takviyeler için yoğun temasta...İlk olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, bu hafta ön libero William Carvalho ve 10 numara Joao Pedro transferlerini sonuçlandırmayı hedefliyor.William Carvalho'nun transferi için Galatasaray'da idareciler bugün İspanya'ya gidecek. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yanı sıra bir Premier Lig ekibinin de istediği orta saha oyuncusunu elinden kaçırmak istemiyor.Yöneticiler oyuncu için Real Betis'le masaya oturacak.Joao Pedro ile de yıllık 2 milyon Euro karşılığında el sıkışan Galatasaray, Cagliari ile bonservis konusunda anlaşma zemini arayacak.