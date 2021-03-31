Galatasaray eksiklerle çalışıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasındaki Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA
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Galatasaray eksiklerle çalışıyor
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31 Mart 2021 19:59
Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Çeşitli pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Mısır Milli Takımı kampından dönerek İstanbul'a gelen Mustafa Muhammed antrenmana katılırken, Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Milli takım kamplarından henüz dönemeyen Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu idmana katılmadı.



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