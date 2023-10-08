Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Ekmas, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 85-81 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin sonlarında oyunu dengeleyen ve Samet Geyik'in üç sayılık isabetiyle ilk kez öne geçen (33-30) sarı-kırmızılılar, devre arasına 40-33 üstünlükle gitti.



Üçüncü periyodu 58-56 önde bitiren ev sahibi takım, son anları başa baş mücadeleye sahne olan müsabakadan 85-81 galip ayrıldı.



Sarı-kırmızılılarda Walden, 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte Russell'ın 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Bu sonuçla Galatasaray Ekmas, ikide iki yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı.



Öte yandan müsabakayı Galatasaray Kulübünün Başkanı Dursun Özbek ve İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Mehmet Şahin, Göksun Öz, Berk Kurtulmuş



Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 3, Göksenin Köksal 5, Radebaugh 11, Martin 4, Samet Geyik 11, Walden 15, Sadık Emir Kabaca 11, Halilovic 12, Buğrahan Tuncer 8, Yeboah 5



Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 22, Dorukhan Engindeniz 6, Cruz 13, Terry 10, Ayberk Olmaz, Roberson 16, Luther 12, Berkay Sinirlioğlu, Berke Atar 2



1. Periyot: 12-20



Devre: 40-33



3. Periyot: 58-56



Beş faulle çıkan: 39.56 Roberson (Manisa Büyükşehir Belediyespor)



