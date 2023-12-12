Galatasaray Ekmas'ta Jarell Martin'in diz tendonu koptu

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Jarell Martin'in sağ diz patellar tendonunun koptuğu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ekmas'ta Jarell Martin'in diz tendonu koptu
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12 Aralık 2023 15:23
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Jarell Martin'in sağ diz patellar tendonunun koptuğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında oynanan Pınar Karşıyaka karşılaşmasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Jarell Martin'in muayene ve tetkikleri gerçekleştirildi.

ABD'li oyuncunun sağ diz patellarında tendon kopması yaşadığı tespit edildi.

Martin'in tedavisinin uzun soluklu olacağının aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuz Jarell Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz." denildi.

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