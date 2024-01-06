Galatasaray Ekmas, seriye bağladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı 95-76 mağlup etti.



Galatasaray Ekmas karşılaşmanın ilk dakikalarında Yeboah ve Bost'un basketleri sonrası 6 sayı fark yakaladı. Kısa sürede toparlanan TOFAŞ peş peşe gelen sayılar sonrası 4. dakikada skoru 8-6 yaptı. İki takım da birbirlerinin uzun süreli seri yapmasına izin vermezken pota altını iyi değerlendiren TOFAŞ, son dakikaya girilirken farkı tek sayıya (20-19) indirdi. Sarı-kırmızılı ekip Sadık Emir Kabaca'nın son dakika içindeki performansıyla 4 sayı daha üretti ve ilk çeyreği 24-21 önde noktaladı.



İkinci çeyreğin ilk dakikaları iki takımın karşılıklı üç sayılık basketlerine sahne olurken; TOFAŞ, Wiley'in basketi sonrası farkı bir kez daha tek sayıya düşürse de (29-28) Galatasaray Ekmas kısa sürede 6-0'lık bir seri yaparak skoru 38-30'a getirdi. TOFAŞ'ın farkı azaltma girişimlerine kısa sürede karşılık vererek aranın kapanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, Prepelic'in üç sayılık basketleri sonrası farkı 15 sayıya yükseltti (50-35). Etkili savunmasının yanı sıra dış atışlarda isabetli oynayan sarı-kırmızılılar soyunma odasına 56-35 üstünlükle gitti.



Bost ve Prepelic'in üst üste üçlükleriyle ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray Ekmas, kısa sürede skoru 70-42'ye getirdi. Savunmada direncini kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekip, Radebaugh'un faul atışları sonrasında farkı 30 sayıya yükseltmeyi (74-44) başardı. Bir süre sonra savunmada toparlanmaya başlayan TOFAŞ, kalan bölümde 13-0'lık bir seri yaparak arayı önemli ölçüde kapatsa da sarı-kırmızılı ekip mücadelenin üçüncü çeyreğini 74-57 galip tamamladı.



Aynı performansı devam ettirmeye çalışan TOFAŞ karşısında Prepelic'in üç sayılık basketiyle son çeyreğe başlayan Galatasaray Ekmas, rakibinin daha fazla arayı kapatmasına izin vermedi. TOFAŞ'ın hücumdaki top kayıplarını değerlendirerek üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, mücadeleyi 95-76 kazandı.





Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Berk Kurtulmuş



Galatasaray Ekmas: Bost 26, Radebaugh 15, Yeboah 12, McCormack 10, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 12, Prepelic 20, Buğrahan Tuncer, Efe Vatan



TOFAŞ: Winston 6, Denmon 11, Tolga Geçim 8, Sakic 12, Wiley 16, Özgür Cengiz 5, Homesley 8, Ege Demir 2, Mustafa Kurtuldum 8



1. Periyot: 24-21



Devre: 56-35



3. Periyot: 74-57



