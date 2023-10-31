Galatasaray Ekmas'ın rakibi Hapoel Bank Yahav

Galatasaray Ekmas, Hapoel Bank Yahav ile çarşamba günü Sırbistan'da karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray Ekmas'ın rakibi Hapoel Bank Yahav
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2023 13:42
Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında çarşamba günü İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşı karşıya gelecek.

İsrail temsilcisinin başvurusu üzerine karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Basketbol Şampiyonlar Ligi protokolleri gereği seyirci alınmayacak.

Galatasaray Ekmas, gruptaki ilk maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine mağlup olmuştu.

Hapoel Bank Yahav'ın grubun ilk haftasında Benfica ile oynayacağı maç ise ertelenmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery