Galatasaray Ekmas'ın rakibi Benfica

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, salı günü Benfica'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray Ekmas'ın rakibi Benfica
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2023 12:18
Son güncelleme 13 Kasım 2023 12:19
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında salı günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Dört takımın yer aldığı grupta ilk iki maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, son sırada bulunuyor.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Benfica ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery