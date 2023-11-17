Galatasaray Ekmas'ın konuğu Bursaspor İnfo

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın perdesi oynanacak tek maçla açılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.
Maç öncesi Galatasaray'ın ligdeki 7 maçta 3 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunurken, Bursaspor'un 4 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunuyor.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.
Maç öncesi Galatasaray'ın ligdeki 7 maçta 3 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunurken, Bursaspor'un 4 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunuyor.
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