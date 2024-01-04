Galatasaray Ekmas avantajı kaptı

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı 71-70 mağlup etti.
Ferraris Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 22-20 geride kapatan Galatasaray Ekmas, devre arasına ise 37-33 üstün girdi.
Çekişmeli bir ikinci yarıya sahne olan mücadelede son çeyreğe 50-49 geride giden sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 71-70 kazanmasını bildi.
Play-in turunda iki galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.
Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da yapılacak.
Ferraris Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 22-20 geride kapatan Galatasaray Ekmas, devre arasına ise 37-33 üstün girdi.
Çekişmeli bir ikinci yarıya sahne olan mücadelede son çeyreğe 50-49 geride giden sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 71-70 kazanmasını bildi.
Play-in turunda iki galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.
Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da yapılacak.
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