Galatasaray, Eczacıbaşı'nı 5 sette devirdi

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Eczacıbaşı'nı konuk etti.

Haber; Sporx.com
Galatasaray, Eczacıbaşı'nı 5 sette devirdi
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23 Ekim 2020 21:47
Galatasaray HDI Sigorta, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında evinde Eczacıbaşı Vitra'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)

Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-11

Süre: 145 dakika (31, 30, 34, 32, 18)



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